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Челябинская область заняла 13 место в России по выдаче наличных

Аналитики подсчитали объемы выдачи наличных денег в 2024 году и составили рейтинг российских регионов по этому показателю.

Источник: Reuters

Исследование было проведено аналитической группой РБК, которая опиралась на данные Банка России. В 2024 году в Челябинской области через кассы банков и банкоматы (без учета межбанковских и внутрибанковских операций) было выдано 1,25 трлн рублей. По этому показателю южноуральский регион занял 13 место в стране, за год опустившись на одну строчку.

Из регионов Уральского федерального округа в первую двадцатку по выдаче наличных денег также попали Свердловская область (1,74 трлн рублей, 6 место рейтинга) и Тюменская область (1,34 трлн рублей, 9 место).