Челябинская область заняла 13 место в России по выдаче наличных

Исследование было проведено аналитической группой РБК, которая опиралась на данные Банка России. В 2024 году в Челябинской области через кассы банков и банкоматы (без учета межбанковских и внутрибанковских операций) было выдано 1,25 трлн рублей. По этому показателю южноуральский регион занял 13 место в стране, за год опустившись на одну строчку.