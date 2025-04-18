Проект ВКАДа возрождается во Владивостоке

Напомним, проект ВКАДа обсуждается во Владивостоке уже более десяти лет, но каждый раз его реализация откладывалась из-за высокой стоимости. Первоначально предполагалось, что трасса будет проходить на эстакадах и путепроводах, чтобы не перекрывать доступ горожан к морю. Также планировалось строительство моста на остров Елены с Эгершельда, краевая администрация даже готовила обоснование для этого за несколько сотен миллионов рублей, однако до реализации пока не дошло.