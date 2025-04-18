Проект ВКАДа возрождается во Владивостоке

Глава города Константин Шестаков подписал постановление, которым обязал начать разработку проекта планировки и межевания территории на участке от улицы Батарейной, 6а до улицы Татарской, 11, стр. 2. Согласно документам, подготовку проектной документации профинансируют за счет городского бюджета. Будущая дорога пройдет вдоль Амурского залива, в обход промышленных зон, а именно нефтебазы. Однако затронет пляжи и стоянки маломерных судов.
В общей сложности речь идет о протяженности трассы порядка 10 километров с многочисленными примыканиями к существующей улично-дорожной сети. Проект охватывает более 80 кадастровых участков, а площадь планируемых работ превышает 78 гектаров.
В приложении к постановлению указан примерный план. Трасса стартует от пересечения улиц Батарейной и Западной, затем пролегает вдоль берега моря мимо спорткомплекса «Олимпиец», огибает нефтебазу, видимо, без ее переноса, проходит через район Первой речки и Чан-озера, пересекая стоянки катеров на Моргородке, и выходит к Татарской улице. На всем протяжении предусмотрены примыкания к основным магистралям Владивостока.
В 2023 году президент страны Владимир Путин поручал вынести нефтебазу за черту города. Однако в актуальных планах перенос объекта уже не предусмотрен. Таким образом, трассу могут построить в непосредственной близости от стратегического предприятия.
Подготовка проектной документации включает комплексные инженерные изыскания. Согласно утвержденному заданию, предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Объем работ значителен: бурение скважин, сбор данных о подземных и надземных коммуникациях, анализ сейсмичности района, лабораторные исследования состояния почв и водных ресурсов. О сроках завершения работ пока не сообщается.
Напомним, проект ВКАДа обсуждается во Владивостоке уже более десяти лет, но каждый раз его реализация откладывалась из-за высокой стоимости. Первоначально предполагалось, что трасса будет проходить на эстакадах и путепроводах, чтобы не перекрывать доступ горожан к морю. Также планировалось строительство моста на остров Елены с Эгершельда, краевая администрация даже готовила обоснование для этого за несколько сотен миллионов рублей, однако до реализации пока не дошло.