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Десятки разных экспертов дали единый прогноз по ключевой ставке ЦБ

Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%. К такому выводу пришли 20 опрошенных экспертов, и лишь один допустил снижение показателя на 1%.

Глава ЦБ Набиуллина ранее подчеркивала, что ставку снизят, когда замедлится инфляция.

Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%. К такому выводу пришли 20 опрошенных экспертов, и лишь один допустил снижение показателя на 1%.

«Банк России на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд. Такого решения ожидают 20 из 21 эксперта, еще один экономист допускает ее снижение до 20%», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков.

ЦБ РФ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, подчеркивала ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Для такого решения нужно убедиться, что замедление роста цен остается устойчивым.