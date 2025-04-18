Инвестстратег Бахтин предрек сохранение ключевой ставки на уровне 21% в апреле

С большой долей вероятности ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля. Такой прогноз Газете.Ru дали экс-глава Банка России и пять экономистов. Двое экспертов допустили, что ставка снизится до 20%. Экономисты уверены, что даже в случае ее сохранения на уровне в 21% доходность вкладов и накопительных счетов уменьшится, а ставки по депозитам к маю опустятся ниже 20%. В то же время ставки по кредитам будут снижаться куда медленнее. Какой будет ставка ЦБ и что будет с рублем в материале Газеты.Ru .