В Ростовской области планируют создать крупный ИТ-кластер

Юрий Слюсарь отметил, что Сбер — один из самых надёжных и социально ответственных партнеров донского региона.
«Вы наши стратегические партнеры. Мы благодарны за поддержку наших начинаний в социальной сфере, проектах благоустройства. Многое сделано в 2024 году. И мы бы хотели наше взаимодействие поддерживать и дальше», — отметил Юрий Слюсарь.
На встрече, в частности, обсуждались проекты в сфере ИТ: от подготовки специалистов до создания профильных центров компетенций. Так, на базе ДГТУ — опорного регионального вуза — есть планы открыть бесплатную школу программирования от Сбера «Школа 21». Она, а также подготовка ИТ-специалистов в вузах Ростова и Таганрога, ряд успешно работающих в регионе профильных компаний и корпоративные центры компетенций могут стать ядром крупнейшего на юге страны ИТ-кластера, уверен Юрий Слюсарь.
«Мы видим большой потенциал роста ИТ-кластера в Ростовской области. Здесь высокий уровень профильного образования, много перспективных ИТ-компаний. В прошлом году мы помогли получить льготную ИТ-ипотеку на 1,1 млрд рублей. Цифровую трансформацию с нами проходят более 20 донских компаний. Расширяем и свою ИТ-команду: только в Ростове-на-Дону это уже 400 человек. В ближайшее время разработаем комплексную дорожную карту создания ИТ-кластера на Дону», — сообщил Анатолий Песенников.
Анатолий Песенников также рассказал о развитии сервисов и услуг Сбера в Ростовской области. Клиенты банка — это 3,2 млн дончан и более 95 тысяч предпринимателей. Бизнес в 2024-м году получил на развитие около 306 млрд рублей кредитов, где весомая часть — льготные займы. Растёт и сеть безналичной оплаты товаров и услуг: суммарно в регионе это уже более 40 тысяч устройств и платёжных цифровых сервисов.
Также Сбер реализует на Дону проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Великой Победы.
«Наши волонтёры принимают участие в благоустройстве и восстановлении памятников в городах и районах Ростовской области, в Кумженской роще комплексно реставрируем скульптурную композицию “Штурм”, в Змиевской балке создаём аудиогид об истории мемориального комплекса», — рассказал управляющий ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, который также принял участие во встрече.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.