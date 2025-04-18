В Ростовской области планируют создать крупный ИТ-кластер

Анатолий Песенников также рассказал о развитии сервисов и услуг Сбера в Ростовской области. Клиенты банка — это 3,2 млн дончан и более 95 тысяч предпринимателей. Бизнес в 2024-м году получил на развитие около 306 млрд рублей кредитов, где весомая часть — льготные займы. Растёт и сеть безналичной оплаты товаров и услуг: суммарно в регионе это уже более 40 тысяч устройств и платёжных цифровых сервисов.