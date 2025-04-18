IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России: подробности

Однако еще в 2022 году сообщалось, что ретейлер IKEA не планирует продажу бизнеса в России, а, напротив, хочет в ближайшие два года вновь открыть в стране магазины и склады. Склады и магазины будут закрытыми до возвращения IKEA в РФ. Также не исключается, что они по-прежнему будут сданы в аренду. Относительно заводов, в случае их продажи компания сохранит право на производство в будущем товаров по договорным ценам. При этом в IKEA остается около 700 сотрудников, они продолжат работать для коллег в Швеции.