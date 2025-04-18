IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России: подробности

Шведская компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Информация об этом опубликована в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.
Из документа следует, что товарный знак был зарегистрирован 17 апреля 2025 года, а истекут исключительные права 28 июля 2033 года.
Как сообщается в системе Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.
Напомним, только в ноябре прошлого года шведская Ingka Group, управляющая известной сетью магазинов IKEA, завершила свою деятельность в России, продав местному бизнесмену Роберту Узилову последний актив — склад в Есипово, расположенный в Подмосковье.
Однако еще в 2022 году сообщалось, что ретейлер IKEA не планирует продажу бизнеса в России, а, напротив, хочет в ближайшие два года вновь открыть в стране магазины и склады. Склады и магазины будут закрытыми до возвращения IKEA в РФ. Также не исключается, что они по-прежнему будут сданы в аренду. Относительно заводов, в случае их продажи компания сохранит право на производство в будущем товаров по договорным ценам. При этом в IKEA остается около 700 сотрудников, они продолжат работать для коллег в Швеции.
Практически сразу после закрытия магазинов в России против IKEA подали иск — за нарушение прав потребителей из-за ухода компании с российского рынка. Инициатор разборок — «Общественная потребительская инициатива».
Требования предъявлены такие: компания должна частично возобновить импорт и производство в России, чтобы покупатели не были ущемлены в своих правах на ремонт или обмен товара по гарантии. Вместо того, чтобы создать такой запас товаров, ИКЕА еще и объявила распродажу их остатков.
После этого маркетплейс Wildberries начал продавать товары под брендом IKEA. Ассортимент пока скромный: не наберется и десятой доли того, что было в шведских отделах. Однако начало многообещающее.
Там можно было купить комод, домашнюю утварь вроде пищевых контейнеров и прихваток, шторы и табуретки. Покупатели быстро начали жаловаться — за шведский ширпотреб там ломили цены в два раза выше обычного.