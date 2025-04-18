Волгоградцам вернули около 680 млн рублей налоговых вычетов

Отмечается, что в рамках упрощенного порядка можно получить различные налоговые вычеты, такие как, инвестиционные налоговые, имущественные налоговые вычеты на основании фактически понесенных расходов на приобретение недвижимого имущества и уплату процентов по ипотечным кредитам и социальные налоговые вычеты, которые включают расходы на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховые взносы по договорам ДМС и пенсионного обеспечения.