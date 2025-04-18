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Волгоградцам вернули около 680 млн рублей налоговых вычетов

Такую сумму по состоянию на 1 апреля 2025 года получили налогоплательщики в рамках упрощенного порядка возврата налоговых вычетов.

Как сообщает ФНС России, информация о праве на вычет поступает в налоговые органы от различных источников, таких как банки и организации, занимающиеся образованием или медицинскими услугами. Если налогоплательщик имеет право на вычет, ему в личном кабинете направляется предзаполненное заявление для утверждения.

Отмечается, что в рамках упрощенного порядка можно получить различные налоговые вычеты, такие как, инвестиционные налоговые, имущественные налоговые вычеты на основании фактически понесенных расходов на приобретение недвижимого имущества и уплату процентов по ипотечным кредитам и социальные налоговые вычеты, которые включают расходы на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховые взносы по договорам ДМС и пенсионного обеспечения.