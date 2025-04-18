Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области компаниям нужно более 25 тыс. новых работников

По итогам марта работодатели Челябинской области искали более 25 тыс. новых работников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей: здесь местные компании открыли 5,9 тыс. вакансий, это 23% от всего объема предложений о работе в регионе.

На втором месте по объему спроса — сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Здесь сосредоточено более 5,2 тыс. — 21% вакансий. На третьем месте по востребованности этой весной — работники сферы производства и сервисного обслуживания (5 тыс., или 20% вакансий).

Об этом говорится в материале hh.ru. По данным экспертов, на рынке труда в регионе происходит небольшое охлаждение спроса на персонал: в марте объем активных вакансий сократился на 5% относительно предыдущего месяца. При этом продолжает расти спрос на кадры из сфер «Высший и средний менеджмент», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Финансы, бухгалтерия».

«Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для сферы автомобильного бизнеса — востребованность новых специалистов сократилась сразу на 15%, также снизилось число предложений для работников из сферы страхования», — следует из комментария.