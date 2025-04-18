В Челябинской области компаниям нужно более 25 тыс. новых работников

Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей: здесь местные компании открыли 5,9 тыс. вакансий, это 23% от всего объема предложений о работе в регионе.
На втором месте по объему спроса — сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Здесь сосредоточено более 5,2 тыс. — 21% вакансий. На третьем месте по востребованности этой весной — работники сферы производства и сервисного обслуживания (5 тыс., или 20% вакансий).
Об этом говорится в материале hh.ru. По данным экспертов, на рынке труда в регионе происходит небольшое охлаждение спроса на персонал: в марте объем активных вакансий сократился на 5% относительно предыдущего месяца. При этом продолжает расти спрос на кадры из сфер «Высший и средний менеджмент», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Финансы, бухгалтерия».
«Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для сферы автомобильного бизнеса — востребованность новых специалистов сократилась сразу на 15%, также снизилось число предложений для работников из сферы страхования», — следует из комментария.