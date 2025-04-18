В Челябинской области компаниям нужно более 25 тыс. новых работников

Об этом говорится в материале hh.ru. По данным экспертов, на рынке труда в регионе происходит небольшое охлаждение спроса на персонал: в марте объем активных вакансий сократился на 5% относительно предыдущего месяца. При этом продолжает расти спрос на кадры из сфер «Высший и средний менеджмент», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Финансы, бухгалтерия».