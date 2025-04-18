Олигарх со свердловскими активами разбогател на миллиарды долларов

Состояние председателя совета директоров «Реновы» насчитывает 9,2 млрд долларов. По сравнению с рейтингом 2024 года оно выросло на 2,2 млрд долларов. Такое же состояние журнал насчитал у Романа Абрамовича (он акционер группы «Евраз», куда входит Нижнетагильский металлургический комбинат НТМК). У Абрамовича состояние, наоборот, уменьшилось на 500 млн долларов. Другой акционер «Евраза», Александр Абрамов, с состоянием в 6 млрд долларов занял 27 строчку рейтинга. Экс-руководитель «Евраза» — бывший президент Evraz Plc Александр Фролов — занял 54 место в рейтинге с состоянием 2,6 млрд долларов, за год оно стало меньше на 200 млн.