Олигарх со свердловскими активами разбогател на миллиарды долларов

По итогам 2024 года самым богатым бизнесменом с активами в Свердловской области стал Виктор Вексельберг. Российский Forbes, который опубликовал ежегодный список долларовых миллиардеров, поставил его на 21 место в России.
Состояние председателя совета директоров «Реновы» насчитывает 9,2 млрд долларов. По сравнению с рейтингом 2024 года оно выросло на 2,2 млрд долларов. Такое же состояние журнал насчитал у Романа Абрамовича (он акционер группы «Евраз», куда входит Нижнетагильский металлургический комбинат НТМК). У Абрамовича состояние, наоборот, уменьшилось на 500 млн долларов. Другой акционер «Евраза», Александр Абрамов, с состоянием в 6 млрд долларов занял 27 строчку рейтинга. Экс-руководитель «Евраза» — бывший президент Evraz Plc Александр Фролов — занял 54 место в рейтинге с состоянием 2,6 млрд долларов, за год оно стало меньше на 200 млн.
Дмитрию Пумпянскому журнал приписал состояние в 2,9 млрд долларов. Он занимает 52 строчку, а его состояние стало меньше за год на 400 млн долларов. Его статус журнал обозначает как «основатель ТМК»: формально еще в марте 2022 года Пумпянский вышел из состава бенефициаров ТМК и группы «Синара», а также покинул советы директоров этих компаний.
Основатель «Красного&Белого» Сергей Студенников занимает 73 место, а его состояние составляет 2,1 млрд долларов, причем, по версии журнала, оно снизилось за год на 1,1 млрд долларов.
Среди попавших в свежий список несвердловских олигархов можно отметить главу Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (16 место в рейтинге; состояние 9,6 млрд долларов; за год −1 млрд долларов); президента золотодобывающей группы ЮГК Константина Струкова (78 место, 1,9 млрд долларов. 1900, +300 млн).
Как отмечается в новом рейтинге, число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год выросло со 125 до 146 человек. Прирост во многом обеспечен новыми людьми в списке — впервые в рейтинг попали сразу 15 человек. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло до рекордных 625,5 млрд долларов. Первое место в российском списке Forbes второй год подряд занимает создатель и крупнейший акционер нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.