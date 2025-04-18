В Госдуме хотят установить размер пенсии не ниже цены потребительской корзины

Ранее депутат Алексей Говырин дал совет россиянам, когда лучше уволиться с работы и выйти на пенсию. По его мнению, если пенсионер хочет получить перерасчёт пенсии, то ему лучше не работать ни одного дня в месяце. Лучше всего переждать и вернуться к работе позже.