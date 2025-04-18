В Госдуме хотят установить размер пенсии не ниже цены потребительской корзины

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой установить минимальный размер пенсии на уровне стоимости потребительской корзины. По его словам, текущая практика индексации не обеспечивает значительного роста доходов пенсионеров, а в некоторых случаях вообще не влияет на их благосостояние.
Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что официальный уровень инфляции, используемый для индексации пенсий, значительно ниже фактического роста цен на основные товары и услуги. Он также выразил сомнения в эффективности привязки пенсионных выплат к доходам Социального фонда, поскольку это создаёт зависимость от экономической ситуации.
Основное предложение партии, по словам Миронова, заключается в привязке минимальной пенсии к стоимости потребительской корзины, которая, в свою очередь, должна быть существенно расширена. Он настаивает на включении в корзину качественных продуктов питания и широкого ассортимента непродовольственных товаров, чтобы обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.
Ранее депутат Алексей Говырин дал совет россиянам, когда лучше уволиться с работы и выйти на пенсию. По его мнению, если пенсионер хочет получить перерасчёт пенсии, то ему лучше не работать ни одного дня в месяце. Лучше всего переждать и вернуться к работе позже.