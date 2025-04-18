Управляющую компанию в Хабаровске наказали за нечищеные дворы

В Хабаровске проверили, как обслуживаются дворы и входные группы многоквартирных домов зимой. Одна из управляющих компаний допустила серьезные нарушения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Железнодорожного района установила: территория возле домов на улице Карла Маркса убиралась некачественно. Снег и наледь несвоевременно удалялись.
«Проверка показала, что компания не исполняла обязанности по содержанию придомовой территории», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Надзорное ведомство внесло представление. После этого нарушения устранили. Руководитель организации привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ. Ему назначили штраф — 25 тысяч рублей.