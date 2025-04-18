Нацбанк сказал про документ для регулирования выпуска токенов банками Беларуси. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу озвучил председатель Национального банка Роман Головченко.
Головченко напомнил, что сейчас токены могут приобретать субъекты хозяйствования через структуры ПВТ, однако банки указанный инструмент не используют.
— Национальным банком ведется работа по подготовке комплексного правого акта, который бы регулировал две вещи, — отметил глава Национального банка.
Он обратил внимание, что первым являются формы использования токенов для банков, а вторым — определенное ограничение, которое будет использоваться для работы с токенами. Головченко пояснил, что указанная сфера так называемых децентрализованных финансов, законы, по которым обращаются токены, не должны вступать в противоречие с классическими элементами платежной инфраструктуры.
Роман Головченко высказал мнение, что в сфере обращения токенов следует двигаться довольно осторожно, выверять все шаги и смотреть, каким образом на практике реализуется законодательное регулирование.
— В целом я уверен, что у токенов большое будущее, и Нацбанк делает, на мой взгляд, правильные шаги для того, чтобы стать регулятором именно этой сферы, — подчеркнул председатель Нацбанка Беларуси.
Ранее глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, что носит в кошельке несколько сотен рублей наличными.
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