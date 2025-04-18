Нацбанк сказал про документ для регулирования выпуска токенов банками Беларуси

Он обратил внимание, что первым являются формы использования токенов для банков, а вторым — определенное ограничение, которое будет использоваться для работы с токенами. Головченко пояснил, что указанная сфера так называемых децентрализованных финансов, законы, по которым обращаются токены, не должны вступать в противоречие с классическими элементами платежной инфраструктуры.