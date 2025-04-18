Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар подорожал в Казахстане

Курс снова прибавил на торгах KASE.

Источник: Baigenews

Валютный рынок Казахстана завершает рабочую неделю без резких колебаний, передаёт BaigeNews.kz. По данным Национального банка РК, официальный курс доллара составляет 523,2 тенге, а евро торгуется на уровне 594,3 тенге.

Тем временем обменные пункты мегаполиса демонстрируют небольшое расхождение с официальными данными. Доллар в среднем покупают по 520 тенге, а продают за 523,5. Евро обменивают дороже — покупка осуществляется по 591 тенге, тогда как продажа достигает отметки 598. Это может свидетельствовать о повышенном интересе к европейской валюте и влиянии внешних факторов на её динамику.

По итогам сессии 17 апреля средневзвешенный курс доллара США составил 523,20 тенге.