Доллар подорожал в Казахстане

Тем временем обменные пункты мегаполиса демонстрируют небольшое расхождение с официальными данными. Доллар в среднем покупают по 520 тенге, а продают за 523,5. Евро обменивают дороже — покупка осуществляется по 591 тенге, тогда как продажа достигает отметки 598. Это может свидетельствовать о повышенном интересе к европейской валюте и влиянии внешних факторов на её динамику.