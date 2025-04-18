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Новосибирский ТУАД призывает перейти на лёгкий транспорт из-за разрушения дорог

Критическая ситуация сложилась на ряде областных дорог.

Источник: ТУАД НСО

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области обратилось к руководителям предприятий с просьбой временно использовать для перевозки грузов автотранспорт малой и средней грузоподъемности из-за разрушающегося дорожного покрытия.

По данным ведомства, большегрузы образуют глубокие колеи, после чего сами же в них застревают, тем самым перекрывая и затрудняя тем самым проезд школьному и общественному транспорту. Жители массово жалуются на то, что не могут доехать даже до своего дома.

Так, критическая ситуация уже возникла на нескольких дорожных участках в регионе. Среди них — дороги на Витамину от станции Мочище, на Ленинск-Кузнецкую трассу со стороны Кольцово мимо коттеджного поселка Тандем, на Легостаево в Искитимском районе и другие.

Несмотря на то, что дорожные службы устраняют пучинообразования на самых разрушенных дорогах, перекрыть ямы новым асфальтом можно будет только, когда стабилизуется грунт. Поэтому в период весеннего ограничения движения ТУАД призывает соблюдать все рекомендации и и использовать для перевозки грузов автотранспорт малой и средней грузоподъемности.

Напомним, с 10 апреля в Новосибирской области действуют временные ограничения на движение большегрузов.