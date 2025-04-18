Аграриям выделят деньги на отечественную сельхозтехнику

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Областные бюджеты получат в целом 300 млн рублей из республиканского бюджета на закупку сельскохозяйственной техники, говорится в указе президента № 156, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.
«Министерству финансов в 2025 году за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2025 г., передать межбюджетные трансферты в консолидированные бюджеты областей», — сказано в документе.
Больше всего получит Минская область (58,67 млн рублей), а меньше всего — Гродненская (38,51 млн рублей). Перечень конкретных организаций, на которые потратят эти деньги, в течение месяца утвердит Совмин по предложениям от облисполкомов.
Эти сельхозорганизации будут вправе без тендеров закупить отечественную технику у таких белорусских производителей как «Гомсельмаш», МТЗ, «Бобруйскагромаш», «АМКОДОР», «Лидсельмаш» и других.
Персональную ответственность за целевое использование этих бюджетных средств возложат на председателей облисполкомов.