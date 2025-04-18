«Подготавливать базу нужно уже сейчас»

За счет того, что при запуске первой линии будет снижено количество конфликтных точек с 91 до 16, движение на важной улице города станет проще для автомобилистов. Весь общественный транспорт, проходящий через Московский проспект, будет аккумулирован на линии метробуса. Это приведет к тому, что маршрутная сеть будет пересмотрена: некоторые маршруты, которые ходят на малом классе, будут либо перенаправлены на другие улицы, либо переведены на большой и особо большой класс. Маршрутная сеть будет прорежена, будет выделено несколько магистральных маршрутов с большими троллейбусами- «гармошками». Кстати, они могут появиться в городе уже к концу лета, хотя, если бы они появились сейчас, их передвижение было бы осложнено неадаптированными для такого класса участками, такими, как, например, кольцо у памятника Славы или развязка на Заставе.