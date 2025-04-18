Расходы на дороги и ЖКХ в Новосибирской области увеличат на 4 млрд рублей

В Новосибирской области утвердили поправки в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно им, в текущем году более чем на 4 млрд рублей увеличиваются расходы на сферы дорожного хозяйства и ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.