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Расходы на дороги и ЖКХ в Новосибирской области увеличат на 4 млрд рублей

Почти 2 млрд выделили на дороги и более 2,2 млрд — на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области утвердили поправки в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно им, в текущем году более чем на 4 млрд рублей увеличиваются расходы на сферы дорожного хозяйства и ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Так, почти на 2 млрд рублей в 2025-м увеличиваются расходы дорожного фонда. Эти средства пойдут на поддержку муниципальных дорог, в том числе в Новосибирске, и не только.

— Дополнительно для Новосибирска предусматривается 400 млн рублей на приобретение дорожной техники, — указал зампредседателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

На модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в этом году направят свыше 2,2 млрд рублей. Эти средства пойдут в том числе на расселение местных жителей из аварийного жилья, парковые зоны и поддержку промышленности.

Помимо этого, дополнительные деньги направят на поддержку участников спецоперации и членов их семей.