В Новосибирской области стартовала ярмарка вакансий с 3,5 тысячами предложений

— В этом году ярмарка проходит уже в третий раз, и с 2025 года Всероссийская ярмарка трудоустройства — одно из мероприятий нацпроекта «Кадры». Ярмарка, как флешмоб, охватывает сразу все муниципальные образования Новосибирской области, что позволяет соискателю ознакомиться со всеми актуальными предложениями работодателей непосредственно по месту проживания, а предприятиям и компаниям — участникам ярмарки — закрыть имеющиеся вакансии и сформировать кадровый резерв, составив представление о потенциальных сотрудниках, их профессиональных навыках, потребностях, — рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.