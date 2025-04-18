В Новосибирской области стартовала ярмарка вакансий с 3,5 тысячами предложений

18 апреля в Новосибирской области начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На мероприятии представлено более 3,5 тысяч вакансий от 250 компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— В этом году ярмарка проходит уже в третий раз, и с 2025 года Всероссийская ярмарка трудоустройства — одно из мероприятий нацпроекта «Кадры». Ярмарка, как флешмоб, охватывает сразу все муниципальные образования Новосибирской области, что позволяет соискателю ознакомиться со всеми актуальными предложениями работодателей непосредственно по месту проживания, а предприятиям и компаниям — участникам ярмарки — закрыть имеющиеся вакансии и сформировать кадровый резерв, составив представление о потенциальных сотрудниках, их профессиональных навыках, потребностях, — рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
Главной площадкой стал театр «Глобус», но ярмарка охватывает все районы области. Участников ждут мастер-классы по составлению резюме, презентации работодателей и консультации по предпринимательству. Особую поддержку получат участники СВО — для них организуют индивидуальное сопровождение. В 2024 году ярмарка помогла трудоустроиться почти 3 тысячам новосибирцев. Федеральный этап акции пройдет 27 июня 2025 года.