Новый резидент ТОР «Хабаровск» создаст транспортную компанию

Новый резидент территории опережающего развития «Хабаровск», компания «Стройтехальянс», намерен организовать автотранспортное предприятие, которое займётся обслуживанием строительного кластера региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инвестор собирается заняться перевозками бетона, инертных и насыпных грузов. Начать свою работу резидент ТОР намечает уже в текущем году.
По информации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в планах инвестора перевозить порядка 27 тысяч тонн грузов каждый месяц. В проект резидент вкладывает 468 миллионов рублей. Сейчас он работает над приобретением тяжёлых самосвалов, кранов, экскаваторов, автобетоносмесителей, а также другой специализированной техники. После запуска предприятия работой будет обеспечено 94 человека.
— Современный автопарк, оснащённый системой GPS-мониторинга, и профессиональная команда обеспечат качество перевозок и высокую эффективность проекта. Широкий спектр услуг, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ позволит удовлетворить потребности различных клиентов. В первую очередь мы ориентированы на организации, занимающиеся ремонтом, техническим обслуживанием и восстановлением дорог, — сказал генеральный директор «Стройтехальянса» Алексей Акинфиев.
Как отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова, проект нового резидента станет важным звеном в функционировании строительного кластера региона. Правительство Хабаровского края уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры, особенно в контексте реализации комплексных проектов, таких как освоение острова Большой Уссурийский, включающих создание новых логистических комплексов.