Новый резидент ТОР «Хабаровск» создаст транспортную компанию

По информации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в планах инвестора перевозить порядка 27 тысяч тонн грузов каждый месяц. В проект резидент вкладывает 468 миллионов рублей. Сейчас он работает над приобретением тяжёлых самосвалов, кранов, экскаваторов, автобетоносмесителей, а также другой специализированной техники. После запуска предприятия работой будет обеспечено 94 человека.