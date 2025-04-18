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Из Челябинска летом можно будет улететь в Турцию, Египет, Таиланд и Азербайджан

Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание. В этом сезоне южноуральцы смогут воспользоваться прямыми авиарейсами в 20 направлениях. На внутренних авиалиниях 12 маршрутов, еще пять связывают Челябинск со странами СНГ и три — со странами дальнего зарубежья.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, летом самолеты из Челябинска в Москву планируют отправлять до 10 раз в сутки, в Санкт-Петербург — до четырех раз в стуки.

Сразу семь авиакомпаний готовятся возить южноуральцев на отдых в Сочи. Три компании планируют летние рейсы в турецкую Анталью. Продолжатся чартерные рейсы в Пхукет и Шарм-эль-Шейх.

Кроме того, из Челябинска можно будет улететь в Санкт-Петербург, Минеральные воды, Махачкалу, Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград.

В расписании полетов есть рейсы в Беларусь, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Вдобавок запустят рейс в Азербайджан.