Из Челябинска летом можно будет улететь в Турцию, Египет, Таиланд и Азербайджан

Аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание. В этом сезоне южноуральцы смогут воспользоваться прямыми авиарейсами в 20 направлениях. На внутренних авиалиниях 12 маршрутов, еще пять связывают Челябинск со странами СНГ и три — со странами дальнего зарубежья.