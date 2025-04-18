МАРТ прокомментировал ситуацию с ценами в Беларуси

В пресс-службе МАРТ сообщили, что основными причинами роста цен в первом квартале 2025 года являются увеличение цен импорта на фоне высокой инфляции в России, повышение мировых цен на отдельные продовольственные товары. Также указаны изменение географии импорта по отдельным товарам, увеличение действующего законодательства отпускных цен производителями. Еще одной из причин является сезонный рост цен на яблоки и овощи, который предусмотрен при введении «предельных отпускных и розничных цен, и некоторое ослабление ценового регулирования».