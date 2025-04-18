МАРТ прокомментировал ситуацию с ценами в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
«Ценовая ситуация на потребительском рынке остается управляемой и стабильной», — подчеркнули в ведомстве.
Согласно данным Национального статистического комитета, по итогам марта 2025 года прирост индекса потребительских цен в годовом выражении оказался 5,9%. Так, за аналогичный период 2024 года данный показатель составил 5,6%.
В пресс-службе МАРТ сообщили, что основными причинами роста цен в первом квартале 2025 года являются увеличение цен импорта на фоне высокой инфляции в России, повышение мировых цен на отдельные продовольственные товары. Также указаны изменение географии импорта по отдельным товарам, увеличение действующего законодательства отпускных цен производителями. Еще одной из причин является сезонный рост цен на яблоки и овощи, который предусмотрен при введении «предельных отпускных и розничных цен, и некоторое ослабление ценового регулирования».
Ранее МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.
Кстати, профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах.
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