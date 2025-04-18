Партию опасных яиц нашли в Волгоградской области

В преддверии Пасхи многие жители Волгоградской области покупают яйца, надеясь на то, что приобретут качественный продукт. Однако недавно в магазины едва не попала партия опасного товара. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора, сотрудники надзорного ведомства спасли покупателей от 150 тысяч опасных куриных яиц. Продукт перевозился из Николаевского района в Алексеевский.
Согласно правилам, электронные ветеринарно-сопроводительные документы должны быть погашены в течение суток после прибытия продукции. Однако в данном случае это произошло лишь через семь дней.
Такая задержка значительно повышает риски распространения инфекций и ставит под сомнение безопасность продукции. Специалисты Россельхознадзора оперативно отреагировали на выявленное нарушение. Хозяйствующему субъекту, допустившему такую небрежность, вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем. Кроме того, уполномоченному лицу, ответственному за оформление документов, объявили предупреждение.
Хотя яйца пока не признаны испорченными, задержка оформления документов вызывает серьезные опасения. Это указывает на недостаточный контроль за соблюдением ветеринарных требований на всех этапах производства и транспортировки пищевой продукции.