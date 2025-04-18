Партию опасных яиц нашли в Волгоградской области

В преддверии Пасхи многие жители Волгоградской области покупают яйца, надеясь на то, что приобретут качественный продукт. Однако недавно в магазины едва не попала партия опасного товара. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора, сотрудники надзорного ведомства спасли покупателей от 150 тысяч опасных куриных яиц. Продукт перевозился из Николаевского района в Алексеевский.