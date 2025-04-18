«Авито Авто»: в Башкирии вырос интерес к новым кроссоверам и внедорожникам

«Наши данные показывают, что спрос на модели сегмента SUV, который занимает около 75% среди всех новых машин на Авито, традиционно высок, однако предложение здесь растет быстрее интереса. Это может быть обусловлено, в том числе, растущим ассортиментом кроссоверов и внедорожников в линейках китайских брендов», — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.