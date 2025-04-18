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В Татарстане запустили первое производство трубки для капельного орошения

Как сообщает Минпромторг РТ, в Лаишевском районе на территории завода Техстрой запущена новая линия по производству капельной трубки АгроТех. Продукция ориентирована на агропромышленный комплекс, ландшафтный дизайн и фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании плодово-ягодных и овощных культур.

После введения санкций значительная часть западных компаний покинула российский рынок капельного орошения, а отечественных производителей, как оказалось, практически не было. Завод «Техстрой» предлагает полноценное импортозамещающее решение: трубка с собственными эмиттерами производится с применением российского сырья.

Производственная мощность новой линии составляет до 100 метров трубки в минуту, что равно 50 км готовой продукции в сутки.

«Это очень важный проект на сегодня в условиях беспрецедентных санкций и высокой ключевой ставки. Очень тяжело предприятиям реализовывать новые проекты, но “Техстрой” — это яркий пример того, как нужно двигаться и осваивать новые ниши», — сказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов на торжественном запуске новой линии.

Программа «ТЕХСТРОЙ-АГРО» включена в систему государственной поддержки, что позволяет потребителю быстро и с минимальными затратами получить полностью готовую систему капельного орошения.