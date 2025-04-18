В Татарстане запустили первое производство трубки для капельного орошения

«Это очень важный проект на сегодня в условиях беспрецедентных санкций и высокой ключевой ставки. Очень тяжело предприятиям реализовывать новые проекты, но “Техстрой” — это яркий пример того, как нужно двигаться и осваивать новые ниши», — сказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов на торжественном запуске новой линии.