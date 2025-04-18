МАРТ сказал, что влияет на рост цен в Беларуси

Среди основных причин повышения цен в первом квартале 2025, МАРТ назвал рост цен импорта на фоне высокой инфляции в России. В ведомстве добавили, что на повышение также влияет увеличение мировых цен на отдельные продовольственные товары, изменение географии импорта по отдельным товарам, повышение в рамках действующего законодательства отпускных цен производителями.