МАРТ сказал, что влияет на рост цен в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
По информации Национального статистического комитета, по итогу марта 2025 года прирост индекса потребительских цен в годовом выражении составил 5,9%. В марте 2024 года указанный показатель составил 5,6%.
Среди основных причин повышения цен в первом квартале 2025, МАРТ назвал рост цен импорта на фоне высокой инфляции в России. В ведомстве добавили, что на повышение также влияет увеличение мировых цен на отдельные продовольственные товары, изменение географии импорта по отдельным товарам, повышение в рамках действующего законодательства отпускных цен производителями.
В пресс-службе МАРТ уточнили, что оказывает влияние и сезонное увеличение цен на овощи и яблоки, предусмотренное в случае введения предельных отпускных и розничных цен, а также некоторое ослабление ценового регулирования.
Ранее правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025: «Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук».
Тем временем МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.
Кроме того, профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах.
Вместе с тем мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной.