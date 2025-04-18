Аэропорт Ургенча передадут под управление южнокорейской компании

Суть проекта — государственно-частное партнёрство. Частный партнёр (то есть южнокорейская сторона) будет заниматься проектированием, строительством и управлением пассажирского и грузового терминалов, а также наземным обслуживанием. За государственным партнёром (Uzbekistan Airports) останется ответственность за взлетно-посадочную полосу и перрон.