Аэропорт Ургенча передадут под управление южнокорейской компании

Открытый тендер по модели Build-Operate-Transfer (BOT) — «Строительство, управление, передача» — был объявлен 1 августа 2024 года. В нем приняли участие восемь международных компаний, пять из которых прошли в финальный этап. Победителя определила межведомственная тендерная комиссия.
Суть проекта — государственно-частное партнёрство. Частный партнёр (то есть южнокорейская сторона) будет заниматься проектированием, строительством и управлением пассажирского и грузового терминалов, а также наземным обслуживанием. За государственным партнёром (Uzbekistan Airports) останется ответственность за взлетно-посадочную полосу и перрон.
Согласно плану, соглашение о партнёрстве будет заключено сроком на 19 лет. За это время южнокорейская сторона не только должна вернуть вложенные инвестиции, но и обеспечить эффективное развитие аэропорта.
В компании Uzbekistan Airports отмечают, что интерес к проекту со стороны международных аэропортовых операторов был высоким. Победитель тендера — аэропорт Инчхон, признанный одним из лучших в мире, ежегодно обслуживает более 70 миллионов пассажиров.
«Мы уверены, что команда Incheon Airport превратит воздушную гавань Хорезма в один из самых современных и удобных хабов региона, что сделает Ургенч еще более привлекательным для туристов и инвесторов», — прокомментировали в Uzbekistan Airports.
Этот шаг может стать новым этапом в развитии региональной авиационной инфраструктуры Узбекистана и привлечь в страну больше международных рейсов и туристов.