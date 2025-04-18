В Пермском крае замедлился мартовский рост потребительского спроса

Банк России опубликовал доклад о состоянии региональной экономике страны. В марте 2025 года рост потребительской активности в Пермском крае замедлился. Снижение спроса у жителей региона аналитики отметили в непродовольственном сегменте.
На это повлияли несколько факторов, включая падение продаж легковых автомобилей, инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий.
Ритейлеры отмечают расширение онлайн-торговли, развитие средств доставки продуктов и готовой еды. Население стало больше тратить средств на приобретение услуг и питание вне дома, в то время как объемы приобретения товаров продолжают снижаться.
Высокие ставки по кредитам продолжают сдерживать кредитование. Выдача новых кредитов в январе-феврале заметно сократилась в сравнении с прошлым годом. Снижение темпов прироста задолженности не повлияло на рост объема вкладов в банках.
В регионе также замедлилось кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, задолженность крупного бизнеса выросла незначительно.
«В марте на фоне укрепления рубля у жителей Пермского края существенно вырос спрос на отдых. Они стали больше тратить на железнодорожные и авиабилеты, отели», — отметили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.
В марте на территории Пермского края индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5%, месяцем ранее — 102,9%. Годовая инфляция в феврале выросла до 10,31%, годовой рост цен на продовольственные товары — на 11,78%.