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Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз лома и цветмета

Запрет коснулся перевозок всеми видами транспорта.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз лома и цветмета всеми видами транспорта.

Об этом говорится в приказе Минпромстроя.

А именно:

  • отходы и лом медные;
  • отходы и лом алюминиевые;
  • отходы и лом свинцовые;
  • отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы.

Также запрет коснулся прочих отходов, содержащих свинец, кадмий или ртуть. А еще отходы, лом и слитки черных металлов, бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Предыдущий запрет вводился в октябре 2024 года приказом ведомства.