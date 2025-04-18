АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз лома и цветмета всеми видами транспорта.
Об этом говорится в приказе Минпромстроя.
А именно:
- отходы и лом медные;
- отходы и лом алюминиевые;
- отходы и лом свинцовые;
- отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы.
Также запрет коснулся прочих отходов, содержащих свинец, кадмий или ртуть. А еще отходы, лом и слитки черных металлов, бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Предыдущий запрет вводился в октябре 2024 года приказом ведомства.