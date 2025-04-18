Отели Новосибирской области готовятся к «звёздной» переаттестации

С начала 2025 года в России вступили в силу новые требования к средствам размещения: все отели, хостелы, базы отдыха и другие объекты туриндустрии должны пройти оценку соответствия и попасть в единый реестр Росаккредитации. В Новосибирской области под новые правила попадают около 400 объектов, из которых пока сертифицированы только 200, сообщает издание Infopro54.ru.