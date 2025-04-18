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Отели Новосибирской области готовятся к «звёздной» переаттестации

Сейчас многие отельеры отказываются от категорий, выбирая статус «без звёзд», чтобы избежать дополнительных затрат.

Источник: Om1 Новосибирск

С начала 2025 года в России вступили в силу новые требования к средствам размещения: все отели, хостелы, базы отдыха и другие объекты туриндустрии должны пройти оценку соответствия и попасть в единый реестр Росаккредитации. В Новосибирской области под новые правила попадают около 400 объектов, из которых пока сертифицированы только 200, сообщает издание Infopro54.ru.

По данным Минэкономразвития региона, гостиницы, уже имеющие «звёзды», должны пройти расширенную самооценку и подтвердить свой статус. Те, кто не успеет внести данные в реестр до 1 сентября, не смогут легально принимать гостей и размещать рекламу.

Эксперт по классификации Ольга Стусь отмечает, что многие предприниматели не готовы к изменениям:

  • технические сбои в системе самооценки;
  • отсутствие интернета в удаленных районах для геолокации;
  • путаница с категориями номеров (например, нет варианта «де люкс»);
  • риск исключения из реестра при несоответствии заявленной «звездности».

Особые сложности возникают у загородных гостиниц, построенных на землях сельхозназначения, и гостевых домов в жилом фонде — они могут оказаться вне закона.

По мнению экспертов, новые требования приведут к:

  • росту цен на размещение (в 2 раза и более);
  • уходу части бизнеса в «серую» зону;
  • коррупционным рискам при проверке «звездности».

Сейчас многие отельеры отказываются от категорий, выбирая статус «без звёзд», чтобы избежать дополнительных затрат. Однако даже это не спасает малый бизнес — законодательство явно ориентировано на крупных игроков рынка.