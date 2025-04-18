Отели Новосибирской области готовятся к «звёздной» переаттестации

С начала 2025 года в России вступили в силу новые требования к средствам размещения: все отели, хостелы, базы отдыха и другие объекты туриндустрии должны пройти оценку соответствия и попасть в единый реестр Росаккредитации. В Новосибирской области под новые правила попадают около 400 объектов, из которых пока сертифицированы только 200, сообщает издание Infopro54.ru.
По данным Минэкономразвития региона, гостиницы, уже имеющие «звёзды», должны пройти расширенную самооценку и подтвердить свой статус. Те, кто не успеет внести данные в реестр до 1 сентября, не смогут легально принимать гостей и размещать рекламу.
Эксперт по классификации Ольга Стусь отмечает, что многие предприниматели не готовы к изменениям:
- технические сбои в системе самооценки;
- отсутствие интернета в удаленных районах для геолокации;
- путаница с категориями номеров (например, нет варианта «де люкс»);
- риск исключения из реестра при несоответствии заявленной «звездности».
Особые сложности возникают у загородных гостиниц, построенных на землях сельхозназначения, и гостевых домов в жилом фонде — они могут оказаться вне закона.
По мнению экспертов, новые требования приведут к:
- росту цен на размещение (в 2 раза и более);
- уходу части бизнеса в «серую» зону;
- коррупционным рискам при проверке «звездности».
Сейчас многие отельеры отказываются от категорий, выбирая статус «без звёзд», чтобы избежать дополнительных затрат. Однако даже это не спасает малый бизнес — законодательство явно ориентировано на крупных игроков рынка.