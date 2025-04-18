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Кабмин предоставил отсрочку по налогам турбизнесу в зоне ЧС на Кубани

Подписано соответствующее постановление.

Правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате налогов для организаций и предпринимателей в Краснодарском крае, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

По данным пресс-службы правительства, воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

Решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь текущего года. Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года включительно.