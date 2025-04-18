Посевная кампания стартовала в Нижегородской области

Посевная кампания стартовала в 22 округах Нижегородской области. В этом году яровые культуры планируют засеять на 560,4 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
До начала посевной кампании в Нижегородской области заготовили необходимое количество семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля, льна-долгунца, подсолнечника, рапса и сои.
На данный момент посевные работу уже начались в Арзамасском, Большемурашкинском, Вадском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Павловском, Перевозским, Ардатовском, Большеболдинском, Бутурлинском, Вознесенском, Гагинском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Лукояновском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Спасском, Шатковском, Балахнинском и Борском районах. Засеяно 27,1 тысячи гектаров, из которых 25 тысяч гектаров — яровой пшеницей, ячменем и горохом. В остальных округах сеять начнут до конца апреля.
Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде высадят более тысячи деревьев, почти 6 тысяч кустарников и около 30 тысяч квадратных метров цветников. Деревья и цветники появятся во всех районах города.