В «замершие» недострои в Самарской области было вложено 137,5 млрд рублей

Также отмечается, что по результатам проведенной оценки установлено, что эффективность расходов средств бюджета региона на капитальные вложения в незавершенное строительство за 2020−2023 годы составила 59,4%. Было списано 1,36 млрд затрат на объекты, достройка и реконструкция которых была признана неэффективной и бесперспективной.