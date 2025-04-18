Песошин: Вопрос по строительству мусоросжигательного завода не снят с повестки

«Как вы знаете, есть больная тема — мусоросжигательный завод. С 1 августа 2023 года инвестор приостановил работу. Есть две альтернативы по территориальной схеме обращения с отходами. Если проект по заводу состоится, то там будет крупная мусоросортировочная станция, которая существенно облегчит объем перевозок по республике. Деньги здесь инвестора», — сказал глава Правительства.