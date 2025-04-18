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Песошин: Вопрос по строительству мусоросжигательного завода не снят с повестки

Вопрос по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане до конца не снят с повестки, но пока и не решен. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на девятом заседании Госсовета РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Как вы знаете, есть больная тема — мусоросжигательный завод. С 1 августа 2023 года инвестор приостановил работу. Есть две альтернативы по территориальной схеме обращения с отходами. Если проект по заводу состоится, то там будет крупная мусоросортировочная станция, которая существенно облегчит объем перевозок по республике. Деньги здесь инвестора», — сказал глава Правительства.

Песошин отметил, что республика свои обязательства по оформлению документов, созданию инфраструктуры выполнила. «Вопрос — за инвестором. И решается на уровне высшего руководства страны», — подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что есть планы по строительству шести мусоросортировочных станций, которые снизят объемы вывозимых отходов.