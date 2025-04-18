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Топливо в очередной раз подорожает в Беларуси с 19 апреля

Бензин и дизтопливо будут расти в цене восемь недель подряд, их стоимость увеличится в общей сложности на 16 копеек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Автомобильное топливо в очередной раз подорожает в Беларуси с субботы, 19 апреля, сообщили в концерне «Белнефтехим».

Традиционно цифры на белорусских АЭС изменятся на 2 копейки в сторону увеличения.

Так, с указанной даты горючее автомобилисты смогут приобрести по следующей стоимости (за литр):

  • бензин АИ-92-К5-Евро — 2 рубля 46 копеек.
  • бензин АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 56 копеек.
  • бензин АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 78 копеек.
  • дизельное топливо — 2 рубля 56 копеек.

Это уже шестое подорожание горючего в текущем году — в первый раз цифры на АЗС менялись 15 марта, тогда топливо тоже прибавило к цене 2 копейки, на столько же его цена выросла 22 и 28 марта, а также 5 апреля и 12 апреля.

Ранее в концерне заявляли, что цены на топливо будут корректироваться постепенно в течение восьми недель — каждый раз литр будет дорожать на 2 копейки. В общей сложности горючее вырастет в 2025-м в цене на 16 копеек.

В минувшем году применялся режим повышения стоимости топлива, который в концерне назвали «копеечка» — каждый раз цена увеличивалась на одну копейку (всего 8 раз за год).