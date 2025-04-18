Топливо в очередной раз подорожает в Беларуси с 19 апреля

Это уже шестое подорожание горючего в текущем году — в первый раз цифры на АЗС менялись 15 марта, тогда топливо тоже прибавило к цене 2 копейки, на столько же его цена выросла 22 и 28 марта, а также 5 апреля и 12 апреля.