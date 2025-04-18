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Свердловчанам назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть

Отдых в Грузии и Абхазии обойдется свердловчанам примерно в 60 тыс. рублей. Об этом рассказали туроператоры.

Источник: Freepik

«Стоимость недельного тура в Абхазию в расчете на одного при двухместном размещении составит 58,5 тыс. рублей. Сюда входит перелет до Сочи, бесплатный трансфер до отеля, проживание в трехзвездочном номере и трехразовое питание», — рассказали эксперты туротрасли.

Тур в Грузию на 7 дней выйдет не дороже 60 тыс. рублей. Это с учетом перелета, проживания в трехзвездочном отеле и завтраками.

Дороже обойдется отдых в Турции по системе «ультра все включено» — 73 тыс. рублей. Однако категория отеля здесь выше — пять звезд, но продолжительность тура меньше — только пять ночей, пишет NEWS.ru.