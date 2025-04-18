Свердловчанам назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть

«Стоимость недельного тура в Абхазию в расчете на одного при двухместном размещении составит 58,5 тыс. рублей. Сюда входит перелет до Сочи, бесплатный трансфер до отеля, проживание в трехзвездочном номере и трехразовое питание», — рассказали эксперты туротрасли.
Тур в Грузию на 7 дней выйдет не дороже 60 тыс. рублей. Это с учетом перелета, проживания в трехзвездочном отеле и завтраками.
Дороже обойдется отдых в Турции по системе «ультра все включено» — 73 тыс. рублей. Однако категория отеля здесь выше — пять звезд, но продолжительность тура меньше — только пять ночей, пишет NEWS.ru.