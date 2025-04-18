В горсаду Волгограда готовятся к установке 57-метрового колеса обозрения

Как сообщает мэрия Волгограда, после разгрузки элементов из высокопрочной стали специалисты приступят к монтажу опор. Новое колесо обозрения в городском саду появится в рамках соглашения, заключенного администрацией муниципального учреждения с инвестором.
Высота нового аттракциона составит 57,5 метра. Таким образом, колесо обозрения станет еще одной точкой притяжения на благоустроенной территории рядом с улицей Глубокоовражной. Созданием объекта занимаются отечественные предприятия.
Отметим, что ранее благоустройство затронуло парковую территорию общей площадью более 60 тыс. кв. м. Здесь уложили тротуарную плитку, высадили новые деревья и кустарники, смонтировали современные системы полива и освещения.
Во время выездного совещания в конце 2024 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично оценил выполненные работы. Глава региона подчеркнул, что городской сад стал настоящей точкой притяжения для волгоградцев. Местные жители активно предлагают идеи по дальнейшему развитию пространства.