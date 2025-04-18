В горсаду Волгограда готовятся к установке 57-метрового колеса обозрения

Во время выездного совещания в конце 2024 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично оценил выполненные работы. Глава региона подчеркнул, что городской сад стал настоящей точкой притяжения для волгоградцев. Местные жители активно предлагают идеи по дальнейшему развитию пространства.