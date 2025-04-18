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Волгоградским студентам проиндексировали стипендии

Региональные власти опубликовали постановление об увеличении размеров государственной академической, социальной и именной стипендий.

Согласно документу, увеличиваются размеры именных стипендий.

В частности, размер стипендий будет зависеть от ее категории и составит 1400, 1018 и 764 рубля.

Помимо этого, постановлением предусматривается повышение в 1,04 раза государственной академической и социальной стипендий.

Отмечается, что принятые изменения по повышению размера именных стипендий касаются студентов, которые учатся в государственных вузах и профессиональных образовательных учреждениях Волгоградской области.

Постановление № 232-п от 14 апреля 2025 года вступает в силу со дня его подписания.