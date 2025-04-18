Волгоградским студентам проиндексировали стипендии

Согласно документу, увеличиваются размеры именных стипендий.
В частности, размер стипендий будет зависеть от ее категории и составит 1400, 1018 и 764 рубля.
Помимо этого, постановлением предусматривается повышение в 1,04 раза государственной академической и социальной стипендий.
Отмечается, что принятые изменения по повышению размера именных стипендий касаются студентов, которые учатся в государственных вузах и профессиональных образовательных учреждениях Волгоградской области.
Постановление № 232-п от 14 апреля 2025 года вступает в силу со дня его подписания.