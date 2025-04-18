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Более чем на 60% выросли цены в Казахстане за последние пять лет

В марте инфляция достигла рекордных за долгое время 10%. Однако, если сравнить текущие цены с теми, что были в 2020 году, окажется, что они выросли более чем на 60%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По итогам марта 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10%, что стало своеобразным рекордом — последний раз двузначная инфляция фиксировалась в ноябре 2023 года, то есть почти полтора года назад. Между тем, если сравнить текущие цены с теми, что были в прошлом, например, в 2020 году, то окажется, что за неполные пять лет они, согласно данным портала Finprom, выросли почти на 62%.

Продовольственные товары в Казахстане подорожали на 64,9%, а непродовольственные — на 56,8%. Платные услуги стали дороже на 61,7%.

При этом стоит понимать, что это средние показатели — многие товары и услуги за это время могли подорожать в несколько раз.

Так, например, тарифы на холодную воду с декабря 2020 года выросли сразу на 166,8%, то есть более чем в 2,5 раза. Вывоз мусора стал дороже на 91,8%, а водоотведение — на 89,6%. Также сильно выросли тарифы на электроэнергию и центральное отопление — на 71,6% и 68,4% за последние пять лет соответственно.

Из «коммуналки» меньше, чем в среднем по стране, цены выросли на горячую воду (на 59,5%), содержание жилья (на 52,3%), а также услуги сотовой связи (на 44%) и газ (на 30,5%).

Напомним, рост цен на коммунальные услуги «идет по плану», в рамках программы «Тарифы в обмен на инвестиции».