Более чем на 60% выросли цены в Казахстане за последние пять лет

По итогам марта 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10%, что стало своеобразным рекордом — последний раз двузначная инфляция фиксировалась в ноябре 2023 года, то есть почти полтора года назад. Между тем, если сравнить текущие цены с теми, что были в прошлом, например, в 2020 году, то окажется, что за неполные пять лет они, согласно данным портала Finprom, выросли почти на 62%.