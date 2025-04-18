В Крыму самые низкие цены на яйца в России

«Изначально, когда мы только подписали правительственное соглашение о стабилизации цен, были моменты, когда не было в наличии на полках товара, либо ценник отсутствовал, но все эти недочеты устранялись на месте. На сегодняшний день фактов нарушений, как правило, мы не выявляем», — рассказал начальник управления.