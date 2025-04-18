В Крыму самые низкие цены на яйца в России

В преддверии Пасхи сотрудники минпрома проверили цены на социально значимые товары в магазинах Симферополя. В список входят бакалея, молочная продукция, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора, а также детские принадлежности и средства личной гигиены. Всего больше 80 позиций.
«Мы и онлайн, и физически, с выходом на место, мониторим все товары ежедневно», — уточнил Гук.
Наценка на товары не должна превышать 5%. Такое положение указано в Соглашении о стабилизации цен, подписанное всеми крупными торговыми сетями республики, напомнил он.
«Изначально, когда мы только подписали правительственное соглашение о стабилизации цен, были моменты, когда не было в наличии на полках товара, либо ценник отсутствовал, но все эти недочеты устранялись на месте. На сегодняшний день фактов нарушений, как правило, мы не выявляем», — рассказал начальник управления.
Особое внимание при проверке уделили товарам, наиболее популярным в преддверии Пасхи. Среди них — яйца. По словам чиновника, средняя цена на этот продукт в Крыму — 64 рубля. Это самая низкая стоимость по всей России, подчеркнул Анатолий Гук.
«На сегодняшний день мы в числе лидеров страны по количеству подписанных соглашений, по масштабу охвата, а также по количеству социально-значимых товаров. У нас самый широкий перечень», — подытожил он.