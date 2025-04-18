Волгоградцам назвали среднюю цену куличей к Пасхе в 2025 году

На популярных платформах для объявлений куличи весом 65−70 граммов начинаются от 45 рублей, однако такие изделия обычно продаются в наборах по 20−25 штук. В среднем кулич или пасха весом 100 граммов обойдутся в 75−100 рублей.
Стоит отметить, что существует путаница в названиях: часто можно встретить так называемый творожный кулич, который на самом деле является «гибридом» кулича и пасхи. Кулич — это сдобная выпечка из дрожжевого теста, в которую добавляют цукаты, орехи и изюм, а пасха готовится из творога, изюма и сахара, часто в форме усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. То есть кулич — это выпечка, а пасха — творожное блюдо, не требующее запекания.