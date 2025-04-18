Самарская область — среди лидеров в разработке беспилотников

Регион активно развивает БАС-технологии при поддержке грантов и инновационной инфраструктуры.
На Российском венчурном форуме в Казани прошло расширенное заседание комитета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) по инфраструктуре, где обсудили развитие высокотехнологичных производств. Участие приняли представители регионов, федеральных ведомств и институтов развития.
Одним из самых стремительно растущих и ключевых направлений стала беспилотная авиация. Владимир Пастухов, генеральный директор Агентства по технологическому развитию, сообщил, что ведомство предоставляет гранты до 100 млн рублей на обратный инжиниринг компонентов для БАС — беспилотных авиационных систем. В отличие от других программ, от разработчиков не требуется привлекать внебюджетные средства.
«Самарская область, Татарстан и Пермский край — среди лидеров по разработке беспилотников благодаря активному взаимодействию с Агентством», — подчеркнул Пастухов.
Александр Сергиенко, директор технопарка «Жигулёвская долина», отметил, что отрасль БАС развивается по аналогии с сотовой связью: сначала как «рынок производителей», а затем — «рынок потребителей». «Темпы роста не снижаются: институты поддержки представили итоги 2024 года и планы на 2025-й», — добавил он.
В Самарской области очень серьезные наработки в сфере беспилотников. Здесь создается авиационный кластер: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр (НПЦ), организованный правительством региона и компанией «Транспорт будущего».
По инициативе губернатора запущена программа «Российские технологии», в рамках которой откроют 100 инженерных классов. В них школьники будут изучать 3D-печать, моделирование и другие технологии, связанные с БПЛА.
Кроме того, глава региона Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС.
Эксперты также отметили, что развитию отрасли способствует сеть научно-производственных центров. Сейчас такие НПЦ работают в 20 регионах России, и Самарская область была одной из первых, где он появился.
Также для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Подробности — на сайте агентства.
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