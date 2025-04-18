Самарская область — среди лидеров в разработке беспилотников

Одним из самых стремительно растущих и ключевых направлений стала беспилотная авиация. Владимир Пастухов, генеральный директор Агентства по технологическому развитию, сообщил, что ведомство предоставляет гранты до 100 млн рублей на обратный инжиниринг компонентов для БАС — беспилотных авиационных систем. В отличие от других программ, от разработчиков не требуется привлекать внебюджетные средства.