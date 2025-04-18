Две самарские компании победили в финале премии «Бизнес-успех»

Предприятия «Арсенал атлета» и «Золотой хмель» стали лучшими в своих номинациях на федеральном уровне.
17 апреля в Москве состоялся суперфинал 14-го сезона Национальной премии «Бизнес-Успех». Самарскую область представили 8 предпринимателей — победителей регионального этапа. По итогам конкурса два местных предприятия одержали победу в своих номинациях.
«Премия “Бизнес-успех” — это площадка для активных и целеустремленных предпринимателей. Участие в ней позволяет заявить о себе, найти партнеров и вдохновиться новыми идеями, — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития области. — Мы рады, что наши финалисты достойно выступили на федеральном уровне».
Компания «Арсенал атлета» победила в номинации «Лучший инвестиционный проект». Предприятие производит более 1000 наименований продукции: витамины, БАДы, спортивное питание и полезные снеки. Недавно компания расширила производство, открыв в Волжском районе завод по выпуску желатиновых капсул. Благодаря этому проекту снижается зависимость российского рынка от импортных фармацевтических товаров.
«Часто мы не осознаем, насколько полезно то, что делаем, — поделился Юрий Кузнецов, основатель “Арсенала атлета”. — Эта награда — труд всей нашей команды. Она мотивирует нас двигаться дальше и достигать большего».
В номинации «Лучший семейный бизнес» победу одержало ООО «Золотой хмель» из Похвистневского района. Компания производит напитки и бутилированную воду, которые пользуются спросом в Самарской области и соседних регионах. Бизнес объединяет три поколения семьи Худановых.
«Мы вошли в число лучших предпринимателей страны и доказали, что достойны победы, — сказал Евгений Худанов, гендиректор “Золотого хмеля”. — Благодарим клиентов и партнеров за поддержку».
Кроме того, в ТОП-30 премии вошли самарская компания «Тесвел» и сызранское ООО «Ипотечный дом».
Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым активно поддерживает малый и средний бизнес. В регионе работают центры «Мой бизнес», проводятся встречи предпринимателей с властями, где обсуждаются актуальные вопросы и меры поддержки.
Также для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Подробности — на сайте агентства.
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