Две самарские компании победили в финале премии «Бизнес-успех»

«Премия “Бизнес-успех” — это площадка для активных и целеустремленных предпринимателей. Участие в ней позволяет заявить о себе, найти партнеров и вдохновиться новыми идеями, — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития области. — Мы рады, что наши финалисты достойно выступили на федеральном уровне».