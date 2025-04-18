Белнефтехим повысил цены на топливо перед Пасхой с 19 апреля

Цены на автомобильное топливо вырастут в Беларуси с 19 апреля, субботы. Подробнее проинформировали в концерне Белнефтехим.
Так, белорусов проинформировали об изменении цены на автомобильное топливо с полуночи 19 апреля.
В итоге перед Пасхой розничные цены на автомобильное топливо вырастут на заправках сразу на 2 копейки.
— С 19 апреля 2025 года уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси изменяется на 2 копейки, — прокомментировали в Белнефтехиме.
С субботы, чтобы заправиться бензином АИ-92 белорусским водителям нужно будет заплатить 2,46 белорусского рубля за литр. Литр бензина АИ-95 обойдется в 2,56 белрубля, литр АИ-98 будет стоить уже 2,78 белрубля, а литр дизтоплива — 2,56 белрубля.
Еще ранее стало известно, что бензин и дизельное топливо будут дорожать в Беларуси в течение восьми недель с 15 марта 2025 года.
А ГАИ сказала белорусам, как утилизировать авто с документами и без.
Тем временем в Минздраве сказали о запуске централизованной информационной системы: «Полезна и для здравоохранения, и для граждан».