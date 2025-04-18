Белнефтехим повысил цены на топливо перед Пасхой с 19 апреля

С субботы, чтобы заправиться бензином АИ-92 белорусским водителям нужно будет заплатить 2,46 белорусского рубля за литр. Литр бензина АИ-95 обойдется в 2,56 белрубля, литр АИ-98 будет стоить уже 2,78 белрубля, а литр дизтоплива — 2,56 белрубля.