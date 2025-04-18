Завод серного бетона достроят в Крымском районе в 2026 году

Завод серного бетона достроят в Крымском районе Краснодарского края в 2026 году. Об этом сообщили в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Проект должен быть реализован до 2026 года включительно.
Ранее в строительство завода планировали вложить 5,7 и 12 млрд рублей. В настоящее время объем инвестиция оценивается в 9,5 млрд рублей.
На заводе планируют производить 2,5 млн тонн гранулированного серобетона ежегодно. Кроме того, предприятие будет выпускать 1,2 млн тонн сероасфальтобетона и 1,5 млн шпал из серного бетона.
На заводе создадут 320 рабочих мест, пишет издание «Ведомости Юг».