Слюсарь: в Ростове смогут строить только местные компании

Во время работы строительного форума «Ступени. Рост» Слюсарь рассказал об изменениях в строительстве на Дону.
Врио губернатора Ростовской области посетовал, что есть примеры строительства на Дону не особенно качественного жилья без социальной инфраструктуры стройфирмами из других регионов.
«Нас эта практика не устраивает, будем с этим бороться», — отметил глава региона.
Для того, чтобы новое жилье отвечало современным требованиями и строилось вместе со школами и больницами в Ростовской области создают совет по градостроительству во главе с Юрием Слюсарем. Совет займется рассмотрением градостроительных планов и проектов.