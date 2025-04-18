В Свердловской области продолжают дорожать продукты из «борщевого набора»

Так, за минувшую неделю капуста подорожала на 8,8% (до 65 рублей за килограмм), а картофель — на 5,8% (до 76 рублей). Однако свердловчане считают, что это усредненные цены, причем на некачественные клубни. В среднем же корнеплод в регионе продают по цене от 100 рублей за килограмм, пишет ЕАН.
Также за неделю подорожали морковь (+3,3, до 55 рублей) и свекла (+1,8%, до 57 рублей). Помимо этого, в цене выросли и яблоки (+1,5%, до 166 рублей).
УралПолитRu ранее сообщал, что по итогам первого квартала этого года промышленные товары в Свердловской области подорожали на 7,8%. Максимальный рост цен был зафиксирован в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха.