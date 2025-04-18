В Свердловской области продолжают дорожать продукты из «борщевого набора»

Так, за минувшую неделю капуста подорожала на 8,8% (до 65 рублей за килограмм), а картофель — на 5,8% (до 76 рублей). Однако свердловчане считают, что это усредненные цены, причем на некачественные клубни. В среднем же корнеплод в регионе продают по цене от 100 рублей за килограмм, пишет ЕАН.