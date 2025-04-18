Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский пивзавод начал производить шорле и холодный чай

Безалкогольную продукцию выпускает компания «Шенбуш».

Пивзавод в Калининграде начал производить шорле, холодный чай и сокосодержащий напиток. Безалкогольную продукцию выпускает компания «Шенбуш». Информацию об этом разместили в сообществе регионального Минсельхоза «ВКонтакте».

Продукция компании получила награды на федеральном конкурсе «Росглаввода». «Ежегодный Всероссийский конкурс качества воды и безалкогольной продукции проходил в Москве с участием Минсельхоза РФ и АНО “Роскачество”. Компания “Шенбуш” уже была призёром этого престижного конкурса, однако в номинации “Безалкогольные напитки” — впервые. Все напитки этого типа компания стала производить только в 2025 году. И сразу победа!», — сообщили в Минсельхозе.

Напитку шорле «Апельсин» присудили серебряную медаль, холодный чай «Манго-ромашка» и сокосодержащий напиток «Апельсин» получили бронзу.

Завод «Шенбуш» работает с 2017 года и располагается на улице Камской, 6А. На предприятии выпускают тёмное, светлое и красное пиво, а также производят сидр, квас и лимонад.