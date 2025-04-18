Калининградский пивзавод начал производить шорле и холодный чай

Продукция компании получила награды на федеральном конкурсе «Росглаввода». «Ежегодный Всероссийский конкурс качества воды и безалкогольной продукции проходил в Москве с участием Минсельхоза РФ и АНО “Роскачество”. Компания “Шенбуш” уже была призёром этого престижного конкурса, однако в номинации “Безалкогольные напитки” — впервые. Все напитки этого типа компания стала производить только в 2025 году. И сразу победа!», — сообщили в Минсельхозе.