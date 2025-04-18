В Новосибирске хотят модернизировать 9 трамваев за 450 миллионов

«БКМ-Сибирь» приступит к комплексному обновлению девяти трамвайных вагонов Новосибирска после победы в тендере с контрактом на 450 миллионов рублей.
Как следует из данных портала госзакупок, работы будут финансироваться за счет средств муниципального предприятия «Горэлектранспорт» и должны быть завершены до конца 2025 года.
В рамках проекта модернизации трамваи моделей 71−605, 71−608, 71−619 и ЛМ-99 получат современные системы кондиционирования и отопления, новые информационные табло внутри салона и сзади вагона, а также антивандальные сиденья. Внешний вид транспорта кардинально изменится — по техническому заданию нижнюю часть кузова покрасят в красный цвет, а верхнюю — в глянцевый черный.
Особые условия контракта предусматривают гарантийные обязательства подрядчика сроком не менее года или 70 тысяч километров пробега после ввода вагонов в эксплуатацию. На участие в тендере поступила только одна заявка — от совместного предприятия белорусского производителя электротранспорта «Белкоммунмаш» и новосибирской мэрии.