В Новосибирске хотят модернизировать 9 трамваев за 450 миллионов

Особые условия контракта предусматривают гарантийные обязательства подрядчика сроком не менее года или 70 тысяч километров пробега после ввода вагонов в эксплуатацию. На участие в тендере поступила только одна заявка — от совместного предприятия белорусского производителя электротранспорта «Белкоммунмаш» и новосибирской мэрии.