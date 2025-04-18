Слюсарю доложили о строительстве новых энергообъектов в Ростовской области

Поручения он дал на совещании с руководителями энергетических предприятий, на котором обсуждалось развитие энергосистемы региона.
Ростовская область имеет избыточную генерацию. Суммарная выработка электроэнергии за 2024 год составила около 48 млрд кВт·ч, при этом потребление электроэнергии менее половины — 22 млрд кВт·ч. Однако в целом энергосистема юга России является дефицитной, и летом прошлого года это привело к отключениям электроэнергии в донском регионе.
«Несмотря на то что Ростовская область — энергопрофицитный регион, большая часть вырабатываемой электроэнергии распределяется по всему югу, за пределы области. Для того чтобы минимизировать риски аварийных ограничений, разработаны программы повышения надежности энергосистемы, строительства новой генерации, развития электросетей. Нам необходимо решить, исходя из баланса интересов региона и потребителей, как обеспечить бесперебойность энергоснабжения Ростовской области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Для этого планируется строительство новых объектов и реконструкция подстанций. Требуется и модернизация Новочеркасской ГРЭС, отмечалось на совещании.