Слюсарю доложили о строительстве новых энергообъектов в Ростовской области

Ростовская область имеет избыточную генерацию. Суммарная выработка электроэнергии за 2024 год составила около 48 млрд кВт·ч, при этом потребление электроэнергии менее половины — 22 млрд кВт·ч. Однако в целом энергосистема юга России является дефицитной, и летом прошлого года это привело к отключениям электроэнергии в донском регионе.