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Четыре новосибирских моста введут в эксплуатацию в 2025 году

Речь идет о проездах через Иню на Бердском шоссе и 2-ю Ельцовку на Сухарной, а также о двух других.

Источник: мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска назвала сроки введения в эксплуатацию двух мостов и двух путепроводах в городе. Так, в 2025 году введут мосты через реку Иню на Бердском шоссе и 2-ю Ельцовку на ул. Сухарной.

Также откроют путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. На Фрунзе уже заканчивается разборка дорожной одежды, а также выкладывается новый выравнивающий слой бетона.

«На путепроводе через железнодорожные пути на ул. Добролюбова подрядчик ведёт работы в подмостовой зоне за пределами железнодорожного габарита по заделке трещин и повреждений бетонных поверхностей балок и опор путепровода. Работы на проезжей части начнутся с 23 апреля», — сообщает муниципалитет.

Ранее мы писали, что власти Новосибирска изменят схему движения на площади Будагова. Изменения вступят в силу 16 апреля.