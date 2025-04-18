Четыре новосибирских моста введут в эксплуатацию в 2025 году

Мэрия Новосибирска назвала сроки введения в эксплуатацию двух мостов и двух путепроводах в городе. Так, в 2025 году введут мосты через реку Иню на Бердском шоссе и 2-ю Ельцовку на ул. Сухарной.
Также откроют путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. На Фрунзе уже заканчивается разборка дорожной одежды, а также выкладывается новый выравнивающий слой бетона.
«На путепроводе через железнодорожные пути на ул. Добролюбова подрядчик ведёт работы в подмостовой зоне за пределами железнодорожного габарита по заделке трещин и повреждений бетонных поверхностей балок и опор путепровода. Работы на проезжей части начнутся с 23 апреля», — сообщает муниципалитет.
Ранее мы писали, что власти Новосибирска изменят схему движения на площади Будагова. Изменения вступят в силу 16 апреля.